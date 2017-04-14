Esed Rejiminin Kimyasal Yalanı Tutmadı!

»Ana Sayfa»Suriye
14.04.2017 18:27
Esed Rejiminin Kimyasal Yalanı Tutmadı!
Esed rejimi, koalisyonun Rakka’da kimyasal silah deposu tespit edip imha ettiğini belirterek saldırı esnasında yüzlerce sivilin öldüğünü iddia etti. İşin gerçeği ise şuydu: Koalisyon Rakka’da  “yanlışlıkla” kendi müttefiki YPG’yi vurmuştu!

Sputnik rejimin servis ettiği yalan haberi dün şöyle sunmuştu:

“Suriye: Koalisyon, Deyr ez Zor’da kimyasal silah deposunu vurdu, yüzlerce sivil öldü

Suriye Genelkurmay Başkanı, uluslararası koalisyon güçlerinin çarşamba günü, Deyr ez Zor kentindeki bir kimyasal silah deposuna saldırı düzenlediğini açıkladı.

IŞİD’e ait merkezler ve kimyasal silahların depolandığı bir binaya yönelik operasyonda, aralarında çocukların da olduğu yüzlerce sivilin öldüğü belirtildi. Açıklamada, bu durumun teröristlerin elinde kimyasal silah olduğunun bir kanıtı olduğu kaydedildi.

Söz konusu açıklama, ABD ve müttefiklerinin, Suriye ordusunu İdlib’de kimyasal silah saldırı düzenlemek suçlamasının ardından geldi. Bu suçlamanın ardından ABD, Humus kenti yakınlarındaki Şayrat hava üssüne Tomahawk füzeleriyle saldırı düzenlemişti.”

Aynı gün yapılan açıklama rejimin bu yalanını ortaya koymuştu. Koalisyon Rakka’da iddia edildiği gibi IŞİD’e ait sözde kimyasal silah üssünü değil, kendi müttefiki olan YPG güçlerini vurmuştu. Ve bunun sonucunda 18 YPG militanın öldüğü ortaya çıkmıştı.

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