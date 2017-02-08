Esed Rejiminin İnfazları BM’yi Dehşete Düşürmüş!

»Ana Sayfa»Suriye
08.02.2017 08:21
Esed Rejiminin İnfazları BM’yi Dehşete Düşürmüş!
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Uluslararası Af Örgütü’nün Beşşar Esed rejiminin infazlarını ortaya koyan raporu karşısında “dehşete düştüklerini” söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Uluslararası Af Örgütü’nün Suriye’de Beşşar Eseed rejiminin savaşın başladığı 2011’den 2016 yılına kadar 5 bin ila 13 bin kişiyi yargısız bir şekilde infaz ettiğini ortaya koyan raporu karşısında “dehşete düştüklerini” söyledi.

AA’da yer alan habere göre, Dujarric, günlük basın toplantısında Suriye’de rejimin hapisanelerindeki koşullar ve insan hakları ihlâllerine yönelik endişelerini “defalarca” dile getirdiklerini ifade etti.

“Hesap Sorulması Gerek”

Stephane Dujarric, “Genel Sekreter Antonio Guterres’in raporda yer alanlar karşısında dehşete düştüğünü” belirterek, Suriye’de işlenen bütün insan hakları ihlâllerinin ve suçların hesabının sorulması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, Suriye’de Beşşar Esed rejiminin, savaşın başladığı Eylül 2011’den 2015’in sonuna kadar, Şam’daki Saydnaya Hapishanesi’nde, çoğunluğu sivil 5 ila 13 bin arasında kişiyi yargısız bir şekilde infaz ettiğini duyurmuştu.

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