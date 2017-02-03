Esed Rejiminin Ateşkes İhlalleri Sürüyor

»Ana Sayfa»Suriye
03.02.2017 18:01
Esed Rejiminin Ateşkes İhlalleri Sürüyor
Suriye’de Esed rejimi güçleri, ülkenin farklı bölgelerinde ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Rejimin saldırılarında son iki günde, 11 sivil hayatını kaybetti.

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), yaptığı yazılı açıklamada, rejim güçlerinin başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Kabun Mahallesi başta olmak üzere, çeşitli bölgelerdeki saldırılarında, son iki günde 11 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rejim ve destekçilerinin son iki günde ateşkesi 20’den fazla noktada ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, saldırılara maruz kalan bölgelerde IŞİD unsurlarının bulunmadığı vurgulandı.

ASTANA’DAN BU YANA 30 NOKTADA İHLAL

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, rejimin ihlalleri, 23-24 Ocak’ta Astana’da ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle gerçekleştirilen toplantıdan sonra da devam etti.

Söz konusu tarihten bu yana şu noktalarda ateşkes ihlal edildi:

"Şam kırsalında Barada Vadisi, Arbin, Cobar, Duma, Harasta, Kabun, Hazrama, Merc, Madaya ve Neşbiyye bölgeleri. Halep'in batı kırsalında Mansura, Raşidin, Han el-Asel, Daret İzze, Etarib ve Kafr Naha bölgeleri ile güney kırsalında Samiriyye ve Adnaniyye bölgeleri ve kuzey kırsalında Anadan bölgesi. Humus'un kuzey kırsalında Hula, Rastan ve Deyr Ful bölgeleri. Dera ilinde Batı Meliha, Naime, Garez, Busra el-Harir ve Yedudiye bölgeleri. Lazkiye kırsalında ise Kinsibba, Sarraf ve Kabbana bölgeleri."

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı. 

 

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