Esed Rejimine Yaptırıma Yine Rusya ve Çin'den Veto

»Ana Sayfa»Suriye
28.02.2017 20:16
Esed Rejimine Yaptırıma Yine Rusya ve Çin'den Veto
Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

Suriye'de kimyasal silah saldırısı düzenlediği tespit edilen Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

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