Esed Rejimine Ait Savaş Uçağı Halep'te Düştü
Suriye'de, Esed rejimine ait bir savaş uçağının, akşam saatlerinde Halep kentinin Museylin bölgesinde düştü ve pilotların öldüğü öğrenildi.
Suriye'nin Halep kentindeki Museylin bölgesinde Esed rejimine ait Sukhoi 24 tipi savaş uçağı akşam saatlerinde düştü.
Neyrab Askeri Havalimanı'na inme hazırlığı yaptığı sırada düşen uçakta pilotların öldüğü kaydedildi.
Esed rejiminin, olayı doğruladığı belirtildi.
Rejim kaynakları, ölen pilotlardan birinin adının Basil Salih olduğunu açıkladı.
Düşen Uçakta Ölen Pilotlar
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