Esed Rejiminden İdlib'e Hava Saldırısı: 4 Ölü

Esed rejiminin İdlib kırsalı ve Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 20 dolayında kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın Esed rejiminden hava saldırılarını durdurmasını istemesinin ardından, İdlib kırsalı ve Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 20 dolayında kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, rejime ait olduğu ifade edilen savaş uçakları, akşam saatlerinden itibaren İdlib'e bağlı Cisr eş-Şuğurilçe merkeziyle, Sirmaniyye, Kibbane, Mared, Ganiye ve En Naciyye köylerini vurdu.

Saldırılarda, aralarında kadınların da olduğu 4 kişi yaşamını yitirirken, 20 dolayında kişi de yaralandı.

AA