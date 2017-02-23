Esed Rejiminden İdlib'e Hava Saldırısı: 4 Ölü

»Ana Sayfa»Suriye
23.02.2017 20:18
Esed Rejiminden İdlib'e Hava Saldırısı: 4 Ölü
Esed rejiminin İdlib kırsalı ve Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 20 dolayında kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın Esed rejiminden hava saldırılarını durdurmasını istemesinin ardından, İdlib kırsalı ve Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 20 dolayında kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, rejime ait olduğu ifade edilen savaş uçakları, akşam saatlerinden itibaren İdlib'e bağlı Cisr eş-Şuğurilçe merkeziyle, Sirmaniyye, Kibbane, Mared, Ganiye ve En Naciyye köylerini vurdu.

Saldırılarda, aralarında kadınların da olduğu 4 kişi yaşamını yitirirken, 20 dolayında kişi de yaralandı.

AA

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