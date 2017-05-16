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Esed Rejiminden Hula'ya Vakum Bombalı Saldırı

Esed Rejiminden Hula'ya Vakum Bombalı Saldırı

Suriye'nin batı kesimlerindeki Humus ilinde Esed rejimine ait savaş uçaklarının düzenlediği vakum bombalı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti.

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Humus'un kuzey kırsalındaki AA muhabiri Raid El-Şimali, rejime ait savaş uçaklarının, Esed rejimi ve destekçisi yabancı milis grupların kuşatma altında tuttuğu Hula beldesine dört saldırıda bulunduğunu bildirdi.

Uçakların her saldırıda 4'er vakum bombası kullandığını kaydeden El-Şimali, saldırıda 1 kadının hayatını kaybettiğini, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu bazı sivillerin yaralandığını aktardı.

Yaralı sayısını henüz tespit edemediklerini belirten El-Şimali, Hula'nın hava saldırıysa eş zamanlı olarak kuşatma bölgesinin çevresindeki rejime ait kontrol noktalarından top ve roket atışıyla hedef alındığını ifade etti.

El-Şimali, "Bombardımanlar beldedeki hayatı sekteye uğrattı. Saldırı mahalline yakın yerleşim yerleri büyük hasar gördü." dedi.

 

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