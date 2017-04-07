Esed Rejimi Yetkilisinin AP'ye Girişi Yasaklandı

»Ana Sayfa»Dünya
07.04.2017 16:52
Esed Rejimi Yetkilisinin AP'ye Girişi Yasaklandı
AP Başkanı Tajani, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sosan'ın parlamentoya girişini yasakladı, Suriye rejimi lehine bir konferansı iptal etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eyman Sosan'ın parlamentoya girişini yasakladı.

Esed rejiminin kimyasal silah kullanarak, onlarca sivili öldürmesine bir tepki de AP'den geldi. AP Başkanı Tajani, 10 Nisan'da parlamentoda düzenlenmek istenen rejim yanlısı Suriye konferansını iptal etti.

AP Sözcüsü Jaume Duch, konferansa konuşmacı olarak katılacağı açıklanan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sosan'ın parlamentoya girişinin Tajani tarafından yasaklandığını duyurdu. Sözcü, iptalin gerekçesini, "son kimyasal silah saldırısı ve sonrasındaki gelişmeler" olarak açıkladı. 

AA

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