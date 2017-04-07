Esed Rejimi ve Muhalifler ABD’nin Suriye’deki Hamlesini Değerlendirdi
Esed rejimine bağlı Suriye devlet televizyonuna telefonla bağlanan Esed’in Enformasyon Bakanı Ramez Turjman, ABD’nin kendilerine yönelik saldırısının sınırlı olduğunu ve daha fazla askeri adım beklemediklerini söyledi. “İnanıyorum ki bu saldırı, zaman ve mekân anlamında sınırlıydı” ifadesini kullandı.
Rusya’nın karşılık verme ihtimali yönündeki soruya cevap veren Turjman, daha fazla askeri adım beklemediğini söyledi.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ise rejimin uçaklarıyla yeni hava saldırıları düzenlemesini engellemek için, ABD saldırılarının devamını dilediklerini açıkladı.
SMDK, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üste varil bombaları fabrikası, kimyasal maddeleri içeren füzeleri hazırlama atölyesi ve İran Devrim muhafızlarına ait bir üs olduğunu ifade etti.
Muhaliflerin çatı örgütü, ABD’nin hamlesinin rejime ve destekçilerine ‘Cezasız günler geride kaldı’ mesajını ilettiğini belirtti. SMDK, uluslararası toplumun Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’ni işlemez hâle getirmesine çözüm bulduğunu ifade etti.
“Terörizmle savaş için doğru bir başlangıç olur”
Cenevre'de düzenlenen Suriye müzakerelerinde muhalifleri temsil eden heyetin başkanı Nasr Hariri de Twitter hesabında, “Saldırılar devam ederse, terörizmle savaş için doğru bir başlangıç olur” ifadesini kullandı.
“Sivilleri hedef alan 26 hava üssü var”
Suriye’de öne çıkan muhalif gruplardan Ceyşu’l İslam’ın liderlerinden Muhammed Alluş, ABD’den daha fazlasını beklediklerini belirtti. Alluş, kişisel Twitter hesabında “Sadece bir hava üssünü vurmak yetmez. Sivilleri hedef alan 26 hava üssü var” ifadesini kullandı.
Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırıya yanıt olarak ABD, Suriye'de rejime ait Şayrat Hava üssüne Cuma gününün ilk saatlerinde füze saldırısı düzenledi. Hedef alınan nokta, İdlib'deki kimyasal saldırıyı düzenleyen uçakların kullandığı hava üssü. Suriye ordusu, 6 askerin öldüğünü açıkladı, üste büyük maddi hasar olduğu duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de üssün neredeyse tamamen imha edildiğini açıkladı. Pentagon, saldırı öncesinde Rusya'nın bilgilendirildiğini duyururken rejime yakın El Meyadin kanalına göre, üsteki uçaklar önceden tahliye edildi. Esed’e bağlı Suriye Enformasyon Bakanlığı "Saldırı sınırlıydı ve bekleniyordu" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Al Jazeera, AFP, Reuters, Haksöz-Haber
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