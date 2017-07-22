Esed Rejimi ve HizbulEsed Lübnan Sınırında Operasyon Başlattı!

Haksöz Haber

Geçtiğimiz ay sonunda Lübnan ordusunun hedefi olan Arsal’daki mülteci kampları şimdi de Beşşar Esed rejimi ve Lübnanlı müttefiki Nasrullah güçlerinin saldırısına uğruyor.

HizbulEsed medyasına bakılırsa operasyonun hedefi Arsal’daki mülteci kamplarında hakimiyet kurmuş militanlar! Bu yayınlarda ‘IŞİD ve el-Kaide örgütlerine ait binden fazla terörist’in bölgede bulunduğu iddia ediliyor.

Asıl hedefin ise Suriyeli mültecilerin yoğunlaştığı Lübnan sınır kasabası Arsal’ın denetimini tümüyle ele geçirmek ve böylece Esed rejiminin sınır geçişlerine tam hakimiyetini sağlamak olduğu biliniyor.

Sözde ‘Kudüs’ün kurtuluşu ve İsrail’in yıkılması’ için mücadele eden Lübnanlı HizbulEsed’in, Mescid-i Aksa’nın Siyonistlerce ağır bir biçimde kuşatıldığı bir ortamda Suriye sınırındaki mülteci kamplarına saldırması kimin neyin peşinde olduğu sorusunun cevabını da netleştiriyor.