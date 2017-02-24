Esed Rejimi Sivilleri Napalm Bombalarıyla Hedef Aldı

»Ana Sayfa»Suriye
24.02.2017 02:07
Esed Rejimi Sivilleri Napalm Bombalarıyla Hedef Aldı
Esed rejimi Haresta ilçesinde sivil yerleşim yerlerini napalm bombalarıyla hedef aldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Suriye konulu Cenevre görüşmeleri sırasında savaş uçaklarıyla Haresta ilçesinde sivil yerleşim yerlerini napalm bombalarıyla hedef aldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Suriye konulu Cenevre görüşmeleri sırasında muhalif bölgeleri bombalamayı sürdürüyor.

AA muhabirinin yerel koordinasyon üyesi Yusuf Harestavi'den aldığı bilgiye göre, Suriye ordusuna ait savaş uçakları Haresta ilçesinde sivil yerleşim yerlerini yakıcı napalm bombalarıyla hedef aldı.

Bombardımanda çok sayıda kişi yaralanırken, napalm bombalarının vurduğu binalarda yangın çıktı ve maddi hasar meydana geldi.

18 HAVA SALDIRISI

Şam'ın doğusundaki Haresta ilçesi, 19 Şubat'ta rejimin füzelerle hedef aldığı muhaliflerin kontrolündeki Kabun semtinden kaçan yaklaşık 3 bin aileyi de ağırlıyor.

Yerel kaynaklar, ülkenin güneybatısındaki Dera kentinde muhalif bölgelere sabah saatlerinden bu yana 18 hava saldırısı yapıldığını belirtti. Bu saldırılardan 10'u Dera'da il merkezine yakın muhaliflere ait bölgelere düzenlenirken, 8'i ise kentin doğusundaki Busra eş-Şam ilçesine yapıldı.

Sivil savunma yetkilileri, kent merkezi ve Busr eş-Şam'a yönelik hava saldırılarında 4'er, Dera ile Busr eş-Şam arasındaki Ciza beldesinde 2 olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Hava saldırılarında Dera'da 22, Busr eş-Şam'da 15, Ciza'da 2 kişi yaralandı.

3'LÜ MEKANİZMA

Suriye'de çatışan taraflar arasında, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta yapılan Suriye konulu toplantıda, Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için 3'lü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, dün, Rusya'nın Beşşar Esed rejiminden, Cenevre-4 görüşmeleri boyunca hava saldırılarını durdurmasını istediğini duyurmuştu.

AA

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