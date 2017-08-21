Esed Rejimi Kimyasal Silah Kullanmayı Sürdürüyor!

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 21 Ağustos 2013’te Suriye’nin Şam kentinde yer alan Doğu Guta bölgesinde Beşşar Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırının 4. yılında yayımladığı raporda, rejimin, Eylül 2013’te ABD-Rusya anlaşmasıyla stoklarını imha etme güvencesi vermesine rağmen kimyasal silah saldırılarını sürdürdüğüne işaret etti.

AA’da yer alan habere göre, raporda, rejimin, Doğu Guta bölgesine düzenlediği kimyasal saldırının ardından, ülkenin farklı bölgelerine en az 174 kez daha kimyasal silah saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıların, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Doğu Guta’daki katliamın ardından 27 Eylül 2013’te aldığı 2118 sayılı karardan sonra yapıldığına dikkat çekildi.

Han Şeyhun’daki Katliamdan Sonra 5 Kimyasal Saldırı Daha

Raporda, Esed rejiminin 4 Nisan’da direnişçilerin kontrolündeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından ülkenin farklı bölgelerinde en az 5 kez daha kimyasal silah kullandığı belirtildi.

Söz konusu raporda, “Rejim, Han Şeyhun beldesindeki saldırının ardından 72 saat geçmeden Şam’ın Kabun Mahallesi’ni direnişçilerden geri almak için klor gazlı bombalarla saldırı düzenledi.” ifadesi kullanıldı.

Raporda, “Suriye’deki savaş sırasında Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler’de (BM) Esed rejimi lehine 7 defa veto kullandı. Böylelikle rejim daha da rahat bir şekilde sınırsız katliamlarına devam ediyor. Rejim, Suriye halkını kimyasal silahlarla vurmaya devam edecek.” değerlendirmesi yapıldı.