“Esed Rejimi Kendi Heyetini Vurdu”

Beşşar Esed güçleri, direnişçilerin denetiminde bulunan ve Şam’ın su ihtiyaçlarının büyük kısmını karşılayan Barada Vadisi’ndeki su krizini çözmek için bölgeye giren kendi heyetinin konvoyunu vurdu.

Al Jazeera’ye bilgi veren kaynaklar, Şam Kırsalı İli Valisi Özel Kalemi’nin başkanlığında olan ve bölgenin bazı önde gelen isimlerinin de olduğu heyetin direnişçilerle anlaşarak perşembe günü bölgeye girdiğini belirtti. Ancak Beşşar Esed rejimi, hizmet dışı kalan su tesisine yakın bir noktada bulunan heyetin araç konvoyunu hedef aldı.

Al Jazeera’nin direniş kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, heyetin su tesisine rejimin bayrağını çekmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Bu adım gerçekleştikten sonra onarım ekipleri, hizmet dışı kalan su tesisine girecekti.

Ancak Barada Vadisi’nin tepelerinde bulunan rejimin askerî noktaları, su tesisine ulaşan heyetin araç konvoyunu hedef aldı.

Saldırı sonucunda konvoyda bazı araçlar hasar gördü. Bu, heyetin bölgeden çıkışını bir süreliğine engelledi. Bombardımanın sürdüğü süre içinde heyet güvenli bir yerde tutuldu, daha sonra ise direnişçilerin denetimindeki bölgeden çıkışı sağlandı.

Direnişçiler, rejimin kendi heyetini vurup direnişçileri suçlamak istediğini iddia etti. Rejimden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.

“Rusya Helikopterleri Bölgeyi Bombalıyor”

Direnişçilere bağlı Barada Vadisi Medya Heyeti, bölgeye yönelik bombardımanın sâdece Esed rejimine ait helikopter tarafından değil, ayrıca Rusya’ya ait helikopterler tarafından da geçekleştirildiğini söyledi.

Medya Heyeti’ne göre, bölgeye yönelik saldırının askerî stratejisinde bir değişiklik meydana geldiğini ve Rusya ile rejime ait helikopterlerin artık varil bombalarını dönüşümlü bir şekilde bölgeye attığını ifade etti.

Heyete göre, perşembe günü sâdece rejime ait helikopterler, Bessime ve Ayn el-Fice köylerine 30 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) tahminlerine göre, rejimin kuşatma altında tuttuğu direniş bölgesinde yaklaşık 40 bin sivil bulunuyor.

Şam’ın su ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılayan Fice Pınarı Su Tesisi’nin son saldırılarda hizmet dışı kalması, Şam’ın kent merkezinde yaşayan en az 4 milyon insanın hayatını olumsuz etkiledi.

“Saldırılar Durmadan Astana’ya Gitmiyoruz”

Al Jazeera’nin edindiği bilgilere göre, Ankara’da Rusya ve Türkiye yetkilileriyle görüşen silâhlı grupların temsilcileri, Barada Vadisi ve başka bölgelere yönelik saldırın durmadığı takdirde Astana’ya gitmeyeceklerini bildirdi.

Temsilciler, Suriye genelinde ihlâl edilmeyen bir ateşkesin 48 saat boyunca sürmesinden sonra Astana’da kendilerini temsil edecek heyeti belirleyeceklerini söyledi.

“Ateşkes Gözlemcileri de Olmalı”

Muhalifler Ankara’daki toplantılarda, Astana’ya gitmeden önce kırılgan ateşkes hatlarında gözlemcilerin olmasını talep etti.

Muhalifler, ateşkes garantörleri olan Türkiye ve Rusya’nın tüm bu şartları yerine getirmek konusunda resmî bir taahhüt yapmasını istedi. Aksi takdirde Astana’ya katılmayacağını ifade etti.

Türkiye ve Rusya’nın “garantör” olduğu ateşkes anlaşmasında, ateşkes ihlâllerini gözlemlemek ve ihlâl eden taraflara karşı yaptırım uygulamak ile ilgili maddeler vardı.

“ABD Astana’ya Davet Edilmeli”

Perşembe gecesi Cenevre’de basın açıklaması yapan Çavuşoğlu, ABD’nin Astana’ya katılması konusunda Rusya ile mutabık kaldığını söylemişti. Çavuşoğlu, 23 Ocak’ta yapılması planlanan Astana görüşmeleri davetlerinin gelecek hafta yapılabileceğini belirtti.