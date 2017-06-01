“Esed Rejimi Istırabı Savaş Taktiği Olarak Kullanıyor”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O’Brien, BM Güvenlik Konseyi’ne hitaben yaptığı konuşmada, Suriye’de son aylarda en az 10 bölgede binlerce kişiye ıstırap çektirildiğini, bunlar arasında Halep’in doğusunun, kuşatma altındaki Madaya ve Zebadani’nin bulunduğunu ifade etti.

AA’da yer alan habere göre, son aylarda binlerce kişinin de Şam’ın kuşatma altındaki Berze ve Kabun ile Humus’un Vaer semtlerinden direnişçilerin kontrolündeki İdlib ve Türkiye sınırındaki Cerablus kentlerine gittiğine işaret eden O’Brien, “Bu tahliyeler, yıllar süren yoğun hava saldırıları, bombalama ve keskin nişancı saldırılarının neticesi. Taktiklerin hepsi gayet açık: Yaşamı tahammül edilemez ve ölümü daha olası hâle getir.” dedi.

O’Brien, kuşatma altındaki kentlerde sivillerin, açlık, ölüm ve güvenli olmayan bölgelere kaçmak arasında tercih yapmaya zorlandığını vurgulayarak, bu savaş taktiğini, “sivil halka uygulanan acımasızlığın canavarca bir formu” olarak nitelendirdi.

“Rejim Yardım Konvoylarına İzin Vermiyor”

Beşşar Esed rejiminin, “siyasi hesap ve askeri taktik” olarak özellikle kuşatma altındaki bölgelere erişimi ertelediğine ve erişime izin vermediğine işaret eden O’Brien, BM’nin nisan ve mayıs aylarında umutsuzca ihtiyaç içindeki bir milyon kişiye yardım göndermeyi talep ettiğini, rejimin, sadece 266 bin 750 kişiye yardım yapılmasını onayladığını aktardı.

O’Brien sonuç olarak haftada sadece bir konvoyun, çatışma bölgelerine gidebildiğini, yardım ulaştırılan kuşatma altındaki tek bölgenin Guta’nın doğusunda Duma olduğunu bildirdi.

Geçen yıl BM’nin ocak-mayıs döneminde 50 sınır ötesi konvoy geçişine izin aldığını, bu yıl aynı dönemde yeşil ışık yakılan konvoy sayısının 18 olduğuna işaret eden O’Brien, ayrıca ameliyat, ebelik seti ve acil durum setleri gibi hayat kurtaran ilaç ve tıbbi malzemelerin ulaştırılmasında yaşanan sorunun sürdüğünü, yıl başından bu yana yaklaşık 100 bin tıbbi malzemenin kabul edilmediği veya konvoylardan çıkarıldığını ifade etti.

O’Brien, Suriye’de bazı bölgelerde şiddetin önemli ölçüde azaldığı yönündeki haberler aldığını, Türkiye, Rusya ve İran’ın, 4. Astana toplantısında Suriye’de “çatışmasızlık bölgeleri” oluşturulmasına ilişkin vardığı anlaşma için “Mutlaka başarılı olmak zorundadır.” değerlendirmesinde bulundu.