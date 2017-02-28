Esed Rejimi, IŞİD’i Fırat Kalkanı’ndan Koruyacak!

»Ana Sayfa»Suriye
28.02.2017 12:25
Esed Rejimi, IŞİD’i Fırat Kalkanı’ndan Koruyacak!
Suriye'de rejim güçleri, Bab’daki Fırat Kalkanı güçleri ile Rakka yönündeki IŞİD arasında tampon bölge kurdu.

Suriye’de Esed rejimi güçleri, Fırat Kalkanı Harekatı’nda ele geçirilen Bab’ın güneyinde tampon bölge oluşturarak, harekatın IŞİD’e karşı ilerlemesine engel olmaya çalışıyor.

Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, son bir hafta içinde Halep’in doğusunda Bab ilçesinin güneyinden ilerlemeye devam ederek Tadif beldesi dahil 22 yerleşim yerini IŞİD’den aldı.

İlerlemenin neticesinde rejim ordusu ve İran destekli gruplar, PYD/PKK’nın kontrolündeki Münbiç ilçesine ulaştı.

Böylece, Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilen Bab ilçesinin güneyine konuşlanan rejim güçleri, Rakka’ya giden güzergahı kesti.

AA’nın aktardığına göre rejim güçleri, ÖSO’nun harekata devam etmesine engel olmak için IŞİD’le arasına tampon bölge oluşturdu.

Türkiye, IŞİD’e karşı ortak mücadele çerçevesinde Rakka operasyonunu birlikte gerçekleştirmeyi teklif etmişti.

MÜNBİÇ'TE REJİMİN ROLÜ

Türkiye bir taraftan da Münbiç’teki PYD/PKK'nın ilçeyi terk etmesi ve ABD yönetiminin bu konuda verdiği sözü yerine getirmesi için baskı yapıyor.

Son gelişmelerin ardından, ilçeye ulaşan rejim güçlerinin, iç savaşta yoğun bir işbirliği yaptığı örgüte bölgede tutunması için doğrudan destek verme ihtimali de güçlendi. ​

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ÖSO Bab'ın Güneyinde 22 Esed Askerini Öldürdü27 Şubat 2017 Pazartesi 00:19
  • Esed’in Hapishane Hücrelerinden Kurtuluş Hikayesi26 Şubat 2017 Pazar 22:11
  • Esed Güçlerinin Kontrolündeki Tadif'ten 2 Bin Kişi Göç Etti26 Şubat 2017 Pazar 20:44
  • Mistura'nın Sunduğu Cenevre Belgesi26 Şubat 2017 Pazar 01:35
  • Suriye'de Rejimin Ateşkes İhlalleri Sürüyor25 Şubat 2017 Cumartesi 21:45
  • İran, Askerî Öğrencilerini Suriye’ye Gönderiyor!25 Şubat 2017 Cumartesi 16:19
  • Humus'ta Esed'in İstihbarat Merkezine Saldırı: En Az 40 Ölü25 Şubat 2017 Cumartesi 12:58
  • Baas Partisi’nin Öncülerinden Albay Seleme Öldürüldü25 Şubat 2017 Cumartesi 01:16
  • El Bab’da Bombalı Araç Saldırısı: 45 Ölü24 Şubat 2017 Cuma 11:49
  • Esed Rejimi Sivilleri Napalm Bombalarıyla Hedef Aldı24 Şubat 2017 Cuma 02:07
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Sosyal Medya ve İnsan
    Sosyal Medya ve İnsan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim