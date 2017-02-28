Esed Rejimi, IŞİD’i Fırat Kalkanı’ndan Koruyacak!

Suriye'de rejim güçleri, Bab’daki Fırat Kalkanı güçleri ile Rakka yönündeki IŞİD arasında tampon bölge kurdu.

Suriye’de Esed rejimi güçleri, Fırat Kalkanı Harekatı’nda ele geçirilen Bab’ın güneyinde tampon bölge oluşturarak, harekatın IŞİD’e karşı ilerlemesine engel olmaya çalışıyor.

Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, son bir hafta içinde Halep’in doğusunda Bab ilçesinin güneyinden ilerlemeye devam ederek Tadif beldesi dahil 22 yerleşim yerini IŞİD’den aldı.

İlerlemenin neticesinde rejim ordusu ve İran destekli gruplar, PYD/PKK’nın kontrolündeki Münbiç ilçesine ulaştı.

Böylece, Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilen Bab ilçesinin güneyine konuşlanan rejim güçleri, Rakka’ya giden güzergahı kesti.

AA’nın aktardığına göre rejim güçleri, ÖSO’nun harekata devam etmesine engel olmak için IŞİD’le arasına tampon bölge oluşturdu.

Türkiye, IŞİD’e karşı ortak mücadele çerçevesinde Rakka operasyonunu birlikte gerçekleştirmeyi teklif etmişti.

MÜNBİÇ'TE REJİMİN ROLÜ

Türkiye bir taraftan da Münbiç’teki PYD/PKK'nın ilçeyi terk etmesi ve ABD yönetiminin bu konuda verdiği sözü yerine getirmesi için baskı yapıyor.

Son gelişmelerin ardından, ilçeye ulaşan rejim güçlerinin, iç savaşta yoğun bir işbirliği yaptığı örgüte bölgede tutunması için doğrudan destek verme ihtimali de güçlendi. ​