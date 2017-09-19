Esed Rejimi İdlib'e Saldırdı: 4 Ölü, 7 Yaralı

İdlib'teki AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim güçleri, İdlib'in güneyinde, birbirine yakın mesafedeki Sukeyk, Habit ve Hamidiye köyleri ile Ter Ay bölgesine arka arkaya hava saldırısı düzenledi. Habit köyünde en az 4 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil de yaralandı. Diğer saldırılarla ilgili ölü ve yaralı tespit çalışmaları sürüyor.

Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne giren İdlib, savaş boyunca rejimin yoğun saldırılarının adresi oldu.

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN ANLAŞMIŞTI

Geçen cuma ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'deki "çatışmasızlık bölgesi" sınırlarında anlaşmaya varmıştı. Garantör ülkeler, kentte muhalifler ve doğusundaki rejim güçleri arasına gözlemci güç göndermekte uzlaşmıştı. Esed rejiminin bu saldırısının söz konusu mutabakatın ardından gelmesi rejim ve hamilerinin ne kadar samimi olduklarının göstergesi oldu!