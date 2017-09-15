Esed Rejimi İdlib Kararından Memnun

Esed rejiminin resmi haber ajansı Sana’da yer alan habere göre, Astana’daki rejimin heyet başkanı Beşşar Caferi anlaşmanın Esed rejimi açısında “başarı” olduğu kanısında.

Anlaşmayı imzalayan Türkiye, İran ve Suriye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına saygı göstereceğini teyit ettiğini belirten Caferi, “Bu anlaşma Suriye’de şahsi ve siyasi amaçlar uğruna ya da Suriye hükümetine baskı niteliğinde terörü hala kullanan tüm taraflar için bir sınav niteliğindedir. Bu sınavı kimin geçeceği kimin de geçemeyeceğinin açık bir şekilde önümüzdeki süreç içinde pratik olarak görülecektir” dedi.