Esed Rejimi Hama'ya Saldırdı

»Ana Sayfa»Suriye
04.03.2017 15:07
Esed Rejimi Hama'ya Saldırdı
Esed rejimine ait savaş uçaklarının Hama'nın Akırabat beldesine düzenlediği saldırıda 10 sivil öldü, 20'si yaralandı.

Esed rejiminin, Hama'nın Akırabat beldesine düzenlediği saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20'sinin yaralandığı bildirildi.

Hama ve Humus Medya Merkezi Koordinasyon üyesi Halid Homs yaptığı açıklamada, Akırabat beldesindeki bir hayvan pazarının rejim güçlerine ait savaş uçakları tarafından bombalandığını belirtti.

Saldırıda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20'sinin yaralandığını aktaran Homs, rejim güçlerinin Hama ve Humus kırsalında muhaliflerin kontrolünde bulunan bölgeleri kara ve havadan sürekli bombaladığını kaydetti.

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