Esed Rejimi Halep-Etarib’de Pazar Yerini Bombaladı!

Katil Esed rejimine bağlı savaş uçakları Halep’e bağlı Etarib kasabasında bulunan bir Pazar yerini havadan bombaladı.

Henüz tam sayının belirlenememekle birlikte çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilen saldırı mahallini gösteren görüntüler yaşanan can pazarını ortaya koydu.

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