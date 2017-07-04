Esed Rejimi Duma’ya Saldırdı!

Suriye’de Beşşar Esed rejimi, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki görüşmelerin sürdüğü sırada, “çatışmasızlık bölgeleri” içinde yer alan Duma ilçesine hava saldırısı düzenledi.

Şam’ın doğusundaki Doğu Guta bölgesinde yer alan Duma ilçesindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Firas Halli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının Duma ilçesinde yerleşim yerini bombaladığını söyledi.

Saldırıda bir çocuk ile bir kadının yaşamını yitirdiğini belirten Halli, çok sayıda sivilin de yaralandığını kaydetti.

Beş Yıldır Kuşatma Altında

Duma, yaklaşık 5 yıldır Esed ve işbirlikçileri tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı Duma ilçesi, 4-5 Mayıs’ta Türkiye, Rusya ve İran’ın Astana 4 toplantısında kararlaştırdığı “çatışmasızlık bölgeleri” arasında yer alıyor.

Astana’da bugün başlayan 5. toplantıda, “çatışmasızlık bölgelerinin” kesin sınırlarının çizilmesi, sınırlar boyunca oluşturulacak “güvenlikli bölgelerin” belirlenmesi, ateşkesin denetlenmesi amacıyla 3 garantör ülke arasında koordinasyon komitesinin kurulması ve rejim cezaevlerindeki tutukluların serbest bırakılması gibi konular görüşülüyor.