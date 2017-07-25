Esed Rejimi Doğu Guta’ya Vakum Bombasıyla Saldırdı

Esed rejimi Doğu Guta’nın Irbin beldesine vakum bombasıyla saldırdı. Yerel kaynakların saldırıyla ilgili sabah saatlerinde aktardığı ilk bilgiye göre saldırıda 10 kişi şehit oldu. Şehitler arasında 5 çocuğun da olduğu belirtildi.

Ayrıca 50'den fazla yaralının olduğu vurgulandığı saldırıda bölgeye yönelik top atışları ile saldırıların devam ettiği kaydedildi.