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Esed Rejimi Doğu Guta’ya Vakum Bombasıyla Saldırdı

Esed Rejimi Doğu Guta’ya Vakum Bombasıyla Saldırdı

Doğu Guta'nın Irbin beldesinde sivil yerleşim alanına tek seferde 8 vakum bombasıyla saldırı gerçekleştirildi.

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Esed rejimi Doğu Guta’nın Irbin beldesine vakum bombasıyla saldırdı. Yerel kaynakların saldırıyla ilgili sabah saatlerinde aktardığı ilk bilgiye göre saldırıda 10 kişi şehit oldu. Şehitler arasında 5 çocuğun da olduğu belirtildi.

Ayrıca 50'den fazla yaralının olduğu vurgulandığı saldırıda bölgeye yönelik top atışları ile saldırıların devam ettiği kaydedildi.

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