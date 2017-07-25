Esed Rejimi Doğu Guta’ya Vakum Bombasıyla Saldırdı
Doğu Guta'nın Irbin beldesinde sivil yerleşim alanına tek seferde 8 vakum bombasıyla saldırı gerçekleştirildi.
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Esed rejimi Doğu Guta’nın Irbin beldesine vakum bombasıyla saldırdı. Yerel kaynakların saldırıyla ilgili sabah saatlerinde aktardığı ilk bilgiye göre saldırıda 10 kişi şehit oldu. Şehitler arasında 5 çocuğun da olduğu belirtildi.
Ayrıca 50'den fazla yaralının olduğu vurgulandığı saldırıda bölgeye yönelik top atışları ile saldırıların devam ettiği kaydedildi.
Etiketler : Suriye, Doğu Guta, Irbin, vakum bombası, saldırı
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