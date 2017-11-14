Esed Rejimi Doğu Guta'da Sivilleri Hedef Alıyor

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda 2 sivilin öldüğü bildirildi.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimine bağlı güçler bugün öğleden sonra, Doğu Guta'da yer alan Duma, Arbin, Madire, Sakba ve Haresta bölgelerine yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Doğu Guta Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ebu Yamin, saldırılara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin yoğun saldırıları sonucu Doğu Guta'nın Arbin beldesinde ilk belirlemelere göre 2 sivil yaşamını yitirdi." dedi.

Ebu Yamin, rejimin Doğu Guta'daki saldırıları aralıklarla farklı bölgelerde halen devam ettiğini söyledi.

Olay yerlerine intikal eden sivil savunma ekipleri, arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor

Esed rejimi son bir hafta içerisinde Doğu Guta'daki sivil yerleşim yerlerine yoğun saldırlar düzenliyor.

Rejimin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgeye kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi durdu.

Sivil yerel meclislerin verilerine göre, Doğu Guta'da binden fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.