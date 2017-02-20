Esed Rejimi Dera'da Sivilleri Vurdu: 4 Ölü, 8 Yaralı

»Ana Sayfa»Suriye
20.02.2017 15:16
Esed Rejimi Dera'da Sivilleri Vurdu: 4 Ölü, 8 Yaralı
Esed rejimine bağlı savaş uçakları ülkenin güneyindeki Dera ilinde sivil yerleşim yerini hedef aldı. Bombardımanda 4 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Dera ili sivil savunma basın sorumlusu Nibras Horani yaptığı açıklamada, orduya ait savaş uçağının Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera iline bağlı Nasib ilçesinde yerleşim yerlerini bombaladığını söyledi.

"ÇOK SAYIDA BİNA YIKILDI VE HASAR GÖRDÜ"

Saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin yaralandığını kaydeden Horani, savaş uçağının vurduğu alanda çok sayıda binanın yıkıldığını ve hasar gördüğünü kaydetti.

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