Esed Rejimi Dera ve Şam'ı Bombalıyor

»Ana Sayfa»Suriye
07.04.2017 20:17
Esed Rejimi Dera ve Şam'ı Bombalıyor
Suriye'de Esed rejiminin, Dera ve Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarında 7 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin güneyindeki Dera ili ile başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarında 7 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.

Dera'daki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yunus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim ordusuna ait savaş uçağının Dera kentinde muhaliflerin denetimindeki bölgeyi hedef aldığını söyledi.

Bombardımanda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 9'unun yaralandığını kaydeden Yunus, sivil savunma ekiplerinin saldırıda yıkılan binaların enkazları altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Şam'da camiye saldırı

Diğer yandan, Arbin yerel koordinasyon üyesi Ammar el Buşi, rejim ordusuna ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesinde Ulu Cami'yi vurduğunu bildirdi.

Buşi, saldırıda 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını ifade etti.

"İnsani durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor"

Camide hasar meydana geldiğine değinen Buşi, ''Esed ordusu Arbin ve Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere yönelik saldırılarına devam ediyor.'' dedi.

Rejimin saldırıları nedeniyle Doğu Guta bölgesinde insani durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini dile getiren Buşi, ''Şam yönetiminin Doğu Guta bölgesine kara ve havadan düzenlediği saldırılar nedeniyle halk dışarı çıkmaya korkuyor. Hayat çok pahalılaştı. İnsanlar temel gıda maddelerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Esed güçleri de kontrol noktalarından bölgeye insani yardımın girmesine izin vermiyor.'' şeklinde konuştu.

AA

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