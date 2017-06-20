Esed Rejimi Dera ve Şam'da Saldırı Başlattı

Esed rejimi, geçen cumartesi ilan ettiği 48 saatlik ateşkesin son bulmasının ardından, sabah erken saatlerde Dera kentinin güneybatısında Ürdün sınırına 1,5 kilometre mesafede yer alan muhaliflerin bölgelerini vurmaya başladı.

Dera'daki askeri muhaliflerin komutanlarından Hüseyin Abu Zeyit yaptığı açıklamada, "Rejimin ve milislerin Dera'nın batısındaki Hava Savunma Birliği bölgesine başlattığı saldırıyı püskürttü" dedi.

AA'nın aktardığına göre Ebu Zeyit, çatışmalarda rejim güçlerini pusuya düşürdüklerini, 15'ten fazla asker öldürdüklerini, iki tank imha ettiklerini ve çeşitli silahlar ele geçirdiklerini bildirdi.

Muhalifler, rejim güçlerini püskürterek, Dera ilinin merkezini batı kırsalıyla bağlayan bölgeye ulaşmalarını engellemiş oldu.

Diğer taraftan rejim güçleri, 4 yıldır kuşatmada tuttukları Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Cobar mahallesi, Zemelke ve Ayn Terme beldelerine hava saldırıları düzenledi.