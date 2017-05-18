Esed Rejimi Cenevre'de Protesto Edildi

Suriyeli muhalifler ve bir sivil toplum kuruluşu, Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi önünde Beşşar Esed rejiminin cezaevlerinde tuttuğu binlerce mahkumun serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Suriye konulu 6. tur görüşmelere katılmak için gelen muhalifler ve "Families of Freedom" (Özgürlüğün aileleri) isimli Suriyeli sivil toplum kuruluşu, BM ofisi önündeki sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli" meydanında toplandı.

Göstericiler, ellerinde cezaevlerinde akıbeti bilinmeyen mahkumların fotoğraflarını taşıdı. Fotoğraflarda çocukların da yer alması dikkat çekti.

Müzakere Yüksek Komitesinin (MYK) Başkanı Nasır el-Hariri, yere serilen brandalara Arapça olarak hapishanelerde tutulan mahkumların isimlerini yazdı.

Families of Freedom tarafından yapılan basın açıklamasında, Esed rejiminin tüm hapishanelerdeki mahkumları derhal serbest bırakması, uluslararası toplumun bu konuda rejime baskı yapması, hapishanelerde öldürülen mahkumların isimlerinin ve ölüm nedenlerinin açıklanması, BM gözetiminde suçluların uluslararası mahkemelerde yargılanması istendi.

"ESED İNSAN ÖLDÜRMEYE DOYMUYOR"

Protestoya katılan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan yaptığı açıklamada, Esed rejiminin zulmüne karşı direnişlerinin devam ettiğini söyledi.

Bozoğlan, "Başta BM olmak üzere, ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve diğer ülkelere Suriye'de devam eden savaşın sona erdirilmesi için yeni bir çağrıda bulunuyoruz. İnşallah yakın zamanda bu çağrımıza kulak verilerek savaş sona erer." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce kişiyi öldürdüğü ve cesetlerini fırında yaktığı yönündeki açıklamasını anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu savaşı başlatan da devam ettiren de Esed rejimidir. Esed insan öldürmeye doymuyor. 6 yıldır 600 binden fazla Suriyeli öldürüldü. Hapishanelerde ve zindanlarda insanların öldürüldüğünü de çok iyi biliyoruz. Çünkü Türkmen yakınlarımız da hapishanelerde öldürüldü. Artık bu zulmün bitmesini istiyoruz." diye konuştu.