Esed Rejimi BM’nin Gözlemciliğine Hayır Diyor!

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Rusya, İran ve Türkiye arasında varılan mutabakatla Suriye’de yoğun çatışmaların sürdüğü 4 bölgenin ‘çatışmasızlık bölgesi’ ilan edilmesi kabul edilmişti. Bununla birlikte bu uygulamanın nasıl denetleneceğine dair belirsizlikler sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuya ilişkin bir açıklamasında anlaşmaya imza atan 3 ülkenin dışındaki güçlerin de sürecin devam ettirilmesinde rol alabileceğini söylemişti. Buna karşın Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Velid Muallim bugün BM’nin çatışmasızlığı gözlemleme rolü üstlenmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Velid Muallim’in açıklamasının en çarpıcı ve komik yanını ise “anlaşmayı ihlal girişimleri söz konusu olursa Suriye Ordusu’nun görevinin başında olduğu ve kararlı bir şekilde duruma müdahale edeceği”ne dair ifadeleri oluşturuyor.

Kaynak: Middleeast, Haksöz-Haber