Esed Rejimi Barada Vadisi'nde Sivilleri Vurdu
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı terörist grupların başkent Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ne yönelik saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti.
Bölgedeki yerel aktivistlerden Yusuf Harastavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim ordusunun ve Hizbullah'ın bölgeye 5 gündür yoğun bir şekilde saldırı düzenlediğini aktardı.
Rejim ve Hizbullah'ın bölgeye havan toplarıyla, topçu ateşi ve varil bombalarıyla saldırdığını bildiren Harastavi, bugünkü saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.
Esed rejimi ordusuna ait helikopterlerin bölgeye klor gazı içerikli varil bombası attığını ifade eden Harastavi, sivillerin çevreye yayılan gazdan etkilendiğini dile getirdi.
Harastavi, çatışmalarda muhaliflerin rejime ait 3 tankı imha ettiğini, 20 rejim askerini öldürdüğünü kaydetti.
Diğer yandan, Esed rejiminin Barada Vadisi'ne yönelik saldırılarında başkent Şam'ın en önemli su kaynağı olan Ayn el-Fica'yı vurması sonucu, Şam'da su sıkıntısı bulunduğu bildirildi.
Şam'ın batı kırsalında yer alan Barada Vadisi 13 köyden oluşuyor. 9'u muhaliflerin, 4'ü rejim ve destekçilerinin kontrolünde olan Barada Vadisi ülkenin farklı bölgelerindeki çatışma bölgelerinden kaçan 130 bin sivili barındırıyor.
Etrafı yüksek tepelerle çevrili Barada Vadisi, rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasında bulunuyor.
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