“Esed Rejimi Ateşkes Sayesinde Soluk Aldı”

Suriye’nin Şam kentinde, Beşşar Esed güçlerinin odaklandığı Doğu Guta’daki direniş gruplarından Feylek er-Rahman’ın sözcüsü Vail Ulvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Son günlerde Esed rejimi ile destekçisi yabancı milisler, Ayn Terma vadisinden, Cobar Mahallesi’ni kuzey ve güney cephesinden boğup, Doğu Guta’dan koparmaya çalışıyor.” dedi.

Rejimin Cobar’da saldırdığı Ayn Terma ve Zemelka beldelerine ek olarak, Tayba mahallesinden de üçüncü cepheyi açtığını anlatan Ulvan, Esed güçlerinin direnişçilerin gücünü bölerek, zayıflatmayı hedeflediğini söyledi.

“Rejim, 1 Ayda 200 Hava Saldırısı Düzenledi”

Sözcü, “Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Feylek er-Rahman, rejimin bütün girişimlerine karşılık vererek püskürtmeyi başardı. Rejim, 1 ay içerisinde en az 200 hava saldırı düzenledi. Yüzlerce havan topu ve varil bombası kullandı.” diye konuştu.

Ulvan, şöyle devam etti:

“Rejim, konvansiyonel silahlarla başarılı olamadığı için, ölümcül silahlara başvurdu. Haziran içerisinde iki defa içeriği bilinmeyen zehirli gaz kullandı. İlk saldırısında 34 kişi, ikincisinde ise 9 kişi etkilendi.”

Saldırılarda rejimin büyük kayıp verdiğini aktaran Ulvan, yüksek rütbelilerin de olduğu 150 milisi öldürdüklerini, aralarında tank ve personel taşıyıcıların da bulunduğu 20 aracı imha ettiklerini bildirdi.

“Terör Listesinde Yer Alan Gruplar Yok”

Ulvan, Rusya ve rejimin Doğu Guta için ilan ettiği tek taraflı ateşkese değinerek, “Yıprattığımız rejim, bu ateşkes sayesinde soluk aldı. Toparlanmaya başladı. Rejim yanlısı medya ağları gerçek olmayan zaferi pazarlamaya çalışarak, rejim ve destekçisi yabancı milislerin moralini yükseltmeye çalışıyor. Nispeten sakin olsa da, rejimin hava saldırıları ve topçu atışları sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Sözcü, “Rejimin hedef aldığı Zemelka, Ayn Terma ve Cobar’da radikal veya uluslararası terör listesinde yer alan gruplar yok.” dedi.