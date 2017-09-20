Esed Rejimi 8 Bin Sivili Ölümüne Bekletiyor!

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Hama’nın doğu kırsalında Beşşar Esed rejimi ile IŞİD’in cephe hattındaki Akrabat bölgesinin sakini 8 bin sivil, direnişçilerin bölgesine geçme talebinde bulundu.

Rejim, 300 ailelik gruba izin verdi ancak 40 gündür geçiş gerçekleşmedi.

Akrabat beldesinin Yerel Meclis Başkanı Ahmet el-Hamavi, AA’ya yaptığı açıklamada, “Ekmek ile unun kıtlığı insani bir faciaya yol açabilir. Rejim, bu kişilere Hama ve İdlib’in kuzey kırsalına geçme sözü vermişti. O nedenle Akrabat’tan çıktılar ve 50 kilometre mesafedeki el-Uzeyb Vadisi denen çöl bölgesine geldiler. Ancak 40 gündür bekliyorlar. Ne çadır ne ev ne barınakları var.” dedi.

el-Hamavi, 7 çocuk ve 3 yaşlının yaşamını yitirdiğini belirterek, ailelerin sadece rejimin beraberinde götürmelerine izin verdiği koyunların sütü ile beslendiğini söyledi.

el-Hamavi, ailelerin el-Uzeyb vadisinden, rejimin kontrolündeki Şeyh Hilal köyüne, oradan da direnişçilerin elindeki er-Ruhcan ve Sarha köylerine geçmek için beklediklerini ifade etti.