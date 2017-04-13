“Esed Rejimi 50 Farklı Yerde Kimyasal Silah Kullandı”
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
“İlk Kimyasal Saldırı Değil”
AA’da yer alan habere göre, Bakan Tillerson, Suriye’nin İdlib kentinde sivillere yönelik kimyasal silah kullanımının Beşşar Esed rejimi tarafından yapıldığına “emin” olduklarını belirterek, bu saldırının rejim tarafından yapılmış ilk kimyasal saldırı olmadığını söyledi.
Tillerson, “Esed rejiminin geçen haftaki saldırısı sadece sonuncusuydu. Daha önce de 50’den fazla farklı yerde klor bombası ve farklı kimyasal silahlar kullandılar.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Esed’e “hayvan” dediğinin hatılatılması üzerine Tillerson, “Esed, yaptıklarıyla bu benzetmeyi kendi kendisine söylemiş oluyor.” diye konuştu.
“Suriye’nin İstikrarlı ve Bütün Olması Gerektiğine İnanıyoruz”
Lavrov’la yaptığı görüşmenin büyük bölümünde Suriye konusunu ele aldıklarını belirten Tillerson “bazı noktalarda” ortak görüşe sahip olduklarını ifade etti.
Tillerson, “İkimiz de Suriye’nin istikrarlı ve bütün olması gerektiğine inanıyoruz ve bu toprakların bizim ülkelerimize de saldırmak isteyen teröristler için güvenli yerler hâline gelmesini istemiyoruz.” şeklinde konuştu.
“İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Düzelmesi Lâzım”
Moskova’daki temaslarının “çok verimli” geçtiğini vurgulayan Tillerson, iki ülke arasında “güven sorunu” olduğunu söyledi.
Lavrov’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ifade eden Tillerson, görüşmede iki ülke arasındaki sorunları ele aldıklarını anlattı.
Tillerson, “Şu andaki ABD ve Rusya ilişkileri düşük seviyede ve gelişmesi gerekiyor. Ülkelerimiz arasında ciddi bir güven sorunu var. Dünyanın iki nükleer gücünün ilişkisi bu şekilde olmamalı.” diye konuştu.
“Bizim İçin Gelecekteki Suriye Hükümetinde Esed Olmayacak”
Tillerson, Putin’le yaptığı görüşmede Esed’in gelecekte Suriye’de rol alıp almayacağına ilişkin konuştuklarını da bildirdi. ABD için Esed ailesinin sonuna yaklaşıldığını belirten Tillerson, şunları kaydetti:
“Rusya’nın da Esed’in en yakın müttefiki olduğunu dile getirdik. Esed’in uygun şartlarda ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Temsil ettiği çıkarlar ve gruplar, pazarlık sürecinde ve siyasal geçiş aşamasında temsil edildiklerini hissetmeliler. Bu sürecin nasıl olacağını ilerledikçe göreceğiz. Bizim için gelecekteki Suriye hükümetinde Esed olmayacak. Uluslararası toplumun Esed’i kabul edeceğini düşünmüyoruz.”
“Daha Fazla Kanıt Toplanıyor”
Tillerson, Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin daha fazla kanıtların bir araya getirildiğini ifade etti.
Toplanan kanıtlar sonrasında bazı kişilerin bundan sorumlu tutulacağına dikkat çeken Tillerson, “Zaman geçtikçe daha fazla kanıt toplanıyor. Esed dâhil olmak üzere bazı kişiler sorumlu tutulacak, bu mümkün olabilir. Bildiğiniz gibi bu çok ciddi bir suçlamadır. Bütün delillerin henüz bir araya getirildiğini söylemiyorum. Fakat zaman geçtikçe bunun mümkün olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
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