Esed PKK/PYD’yi Özerkliğe ve Geri Çekilmeye Razı Edemedi!

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ile PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD arasında ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin rejim kontrolünde bulunan Kamışlı ilçesinde bir görüşme gerçekleşti.

Kamışlı’daki AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Esed rejimi adına görüşmeye istihbaratın en tepe ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk katıldı.

Esed’in sağ kolu durumundaki Memluk, pazarlıkta örgütü liderlerinin önüne özerklik konusunu koydu.

Memluk, PKK/PYD’nin Suriye savaşında 2012’den sonra işgal ettiği Arap bölgelerinden çekilmesi halinde, örgütün kalan yerlerdeki hakimiyetini, özerklik statüsü vererek tanıyacaklarını bildirdi.

Ancak örgüt liderleri, ülkenin anayasal sisteminin yeniden yapılandırılmasını ve hakimiyet kurdukları alana federal statü verilmesini talep etti.

Bunun üzerine pazarlık çıkmaza girdi. Taraflar daha sonra yeniden görüşmek üzere anlaştı.

Kamışlı’daki toplantıya Memluk’un bizzat katılması rejimin, ABD desteğiyle hızla alan genişleten PKK/PYD’yle anlaşarak durumu bir an evvel kontrol altına alma çabası olarak görülüyor.

Rejim ve örgüt arasında daha önce Rusya arabuluculuğunda benzer temaslar, alt düzeyde gerçekleşmişti.

AA’nın harita alan ölçümlerine göre PKK/PYD, çoğu Arap ve Türkmenlere ait olmak üzere Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyor.