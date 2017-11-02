Esed Katliamcısı Zahreddin İçin Yapılan Anmaya Tutuklama

Hatay'ın Defne ilçesinde Suriye rejiminin savaş suçlusu komutanı İsam Zahreddin için yapılan anmaya katılan üç kişinin tutuklandığı öğrenildi. 18 Ekim'de mayın patlaması sonucu ölen Zahreddin için yapılan anmaya savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı, anmaya katılan üç kişi için "THKP-C/Acilciler" propagandası yapma suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Dosyaya gizlilik kararı getirildiği belirtiliyor.

İsam Zahreddin'in komuta ettiği 104. Tugay, Duma'daki protestoculara karşı yaptıkları sistematik işkencelerle biliniyordu. (MepaNews)