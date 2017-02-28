Esed-IŞİD İşbirliğinin Kanıtları Mistura'ya Sunuldu

»Ana Sayfa»Suriye
28.02.2017 12:30
Esed-IŞİD İşbirliğinin Kanıtları Mistura'ya Sunuldu
Suriyeli muhalifler, Beşşar Esed rejimi ve IŞİD arasındaki işbirliğine ilişkin kanıtları BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'ya sunduklarını açıkladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye konulu görüşmelerin 5. gününde, muhalefet heyeti, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın önerilerine, karşı teklifle yanıt verdi.

Muhalifler, Esed rejimi ve IŞİD arasındaki işbirliğine ilişkin kanıtları Mistura'ya sunduklarını açıkladı.

Heyet, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde önce geçiş yönetiminin kurulması ve bu yönetimin anayasayı hazırlayıp seçimleri düzenlemesine ilişkin yol haritasında, Mistura'nın getirdiği yeni yaklaşıma yanıt verdi.

Muhalifler, Mistura'nın üç konuyu aynı anda ele alma önerisine, "önce geçiş yönetimi konusunda ilerleme kaydedelim, iyi niyet görülürse diğerlerini de ele alalım" yanıtını verdi.

Muhalefet heyeti ayrıca, Moskova ve Kahire yönetimleriyle yakınlığıyla bilinen ancak kendilerini "muhalefet" olarak adlandıran grupların durumuna açıklık getirilmesini talep etti.

Mistura, durum değerlendirmesi için muhaliflerden zaman istedi.

RUSYA İLE GÖRÜŞME

Temasları "olumlu" olarak niteleyen Hariri, bugün Rusya heyetiyle bir araya geleceklerini belirterek, Rusya'dan rejime baskı yapmasını talep edeceklerini söyledi.

REJİM-IŞİD İŞBİRLİĞİNİN KANITLARI SUNULDU

Hariri, "Rejim heyeti, siyasi geçiş yerine terörle mücadeleye odaklanmakta ısrarlı olursa ne olacak" sorusuna, "Rejim, Özgür Suriye Ordusu'nun IŞİD ile savaşmasını engellemek için tampon bölge oluşturuyor. ÖSO'nun IŞİD karşısında zafer ilan etmesini istemiyor. Bu yüzden tampon bölge oluşturuyor." karşılığını verdi.

AA’nın aktardığına göre Hariri, rejim ve IŞİD işbirliğine ilişkin ellerinde kanıtlar olduğunu dile getirerek, bunları Mistura'ya sunduklarını söyledi.

REJİM, IŞİD’İ TAMPON BÖLGEYLE ÖSO'DAN KURTARIYOR

Bugün sabah saatlerinde ÖSO kontrolündeki Bab'ın güneydoğusundan ilerleyen rejim güçleri, Münbiç'in güneydoğusundaki PYD/PKK bölgesine ulaşmıştı.

Böylece Fırat Kalkanı Harekatı'nda Bab'da bulunan ÖSO güçlerinin güneyi kapatılarak Rakka yönünde önleri kesilmiş oldu.

Rejim güçleri, IŞİD ile ÖSO'nun arasında tampon bölge oluşturarak, teröristlere ÖSO karşısında koruma sağlamış olacak.

 

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