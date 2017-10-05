Esed, Han Şeyhun’daki Saldırıdan 5 Gün Önce de “Sarin Gazı” Kullanmış!

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı yazılı açıklamada, BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından oluşturulan ortak soruşturma misyonunun (JIM) bulgularının, Suriye’nin kuzeyinde 30 Mart’ta, Han Şeyhun saldırısından 5 gün önce de sarin gazı kullanıldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, Haley, açıklamasında, “OPCW, Suriye rejiminin ölümcül sarin gazı kullandığının bir başka örneğini daha açıkladı.” ifadesine yer verdi.

Esed rejiminin yıllardır “masum Suriyeli sivilleri öldürmek ve terörize etmek için” kimyasal silahlar kullandığını, sahip olduğu bu silahlar konusunda yalan söylediğini ve OPCW ile iş birliği yapmayı reddetmeyi sürdürdüğünü belirten Haley, “Suriye rejimi işlediği suçların hesabını vermediği sürece gelecekteki kimyasal silah saldırılarını önleyemeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Esed rejimi, 4 Nisan’da İdlib’e bağlı Han Şeyhun beldesinde kimyasal silahla yaklaşık 100 sivili katletmiş, 500 civarında sivili de yaralamıştı. BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Han Şeyhun’daki kimyasal silah katliamında sarin gazı kullandığını teyit etmişti.