Esed, Hamisi Rusya’ya Selam Çaktı!

Hamisi Rusya’nın Lazkiye kentindeki hava üssü Hmeymim’i ziyaret eden Beşşar Esed’i burada Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov karşıladı.

Ziyareti sırasında Esed’e hava üssünde bulunan ve Rusya’ya ait olan uçak ve silahlar gösterildi.

Bu ziyaretin Esed tarafından Hmeymim’e gerçekleştirilen bilinen ilk ziyaret olduğu belirtildi.

Esed ve İran’la birlikte Suriye’de çeşitlik katliamlara imza atan Rusya, Eylül 2015’ten beri ülkede hava operasyonları düzenlemek için Hmeymim’i kullanıyor.

Rusya’nın Hmeymim’e yerleşmesine ilişkin Esed ve Rusya arasında imzalanan anlaşmanın süresi 49 yıl olarak açıklanmıştı.