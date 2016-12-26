Esed Güçlerinin Sıradaki Hedefi İdlib Olabilir!

Halep’i vahşi katliamlarla işgal eden Esed güçlerinin sıradaki hedefi Hatay’a komşu olan İdlib olabilir. Suriye için çizilen 3 bölgeli haritaya göre Akdeniz’e inme planları yapan İran, militanlarını İdlib’e sokmak için her an bir sabotaja imza atabilir.

Rusya deskli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanların kuşatma altında tuttuğu Halep’in doğusundan 40 bine yakın sivil ve silahlı direnişçinin tahliye edildiği İdlib’de yeni bir savaş endişesi hâkim.

Sahadaki bütün direnişçi gruplar “İslâmî Heyet” çatısı altında birleşme hazırlığı yaparken, Orta Doğu için çizilmiş bazı haritaların bu bölgede bir “Şii federasyon” oluşturma çabasına işaret etmesi kaygıları arttırıyor. Söz konusu plana göre, mezhepçi federasyon, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırından başlayarak Halep, İdlib, Hama ve Humus’u da içine alıp aşağıya doğru iniyor.

Plana dâir bilgi veren kaynaklar, Esed güçleri, İran ve Rusya’nın İdlib’deki bazı grupları bahane ederek yönlerini buraya çevirmelerinin hiç de şaşırtıcı olmayacağını kaydediyor. İddiaya göre, Halep ve çevresine yerleştirilen İran destekli binlerce militan, İdlib’e saldırmak için bahane oluşturabilecek mezhepçi bir sabotaj için hazırda bekliyor.

İran Kuşağı Akdeniz’de!

Türkiye, ABD’nin Kuzey Suriye’de PKK/PYD koridoru inşa etme projesini “Fırat Kalkanı” isimli harekât ile boşa çıkarmıştı. Anadolu’nun Orta Doğu ile bağlantısını koparacak ikincil projenin İran destekli mezhepçi kuşak planı olduğu belirtiliyor.

Namluların Halep’in ardından İdlib’e çevrilmesi hâlinde Türkiye’ye yeni bir göç dalgası başlayabilir. Merkezinde 500 bin sivilin yaşadığı belirtilen İdlib’in, kırsal bölgeler de dâhil edildiğinde 4 milyonluk bir nüfusu barındırdığı tahmin ediliyor.

Kaynaklar, kirli planın uygulamaya konulması hâlinde Akdeniz kıyısındaki Lazkiye’den başlayan ve Humus, Hama, İdlib’le devam eden hattın tamamen “temizlenmek” istenebileceğine işaret ediyor.

İkinci Cephe Açılabilir

Hatay’a komşu olan İdlib, Türkiye ile bağlantısı olan direnişçi gruplar ve sivil halka desteğin ulaştırıldığı bir bölge. Askerî çevreler, Esed güçlerinin buraya olası bir saldırısının Türkiye’yi “Fırat Kalkanı” isimli harekâttan sonra ikinci bir cephe açmaya zorlayabileceğini dile getiriyor.

İdlib’e yönelik her senaryoya karşı hazırlıklar yapılıyor. Ankara, askerî bir müdahaleye gerek kalmaması için direnişçi grupları tek çatı altında birleştirme çabalarına hız verdi. İdlib’in her yanına, güvenliği sağlamaları için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları gönderiliyor. Bu önlemlerle, Esed ve işbirlikçilerine, saldırı için bahane üretme fırsatı tanınmaması amaçlanıyor.

Askerî çevreler, “İdlib gündemi dünya kamuoyunda diplomasi marifetiyle sıcak tutulmalı. Bölgede meydana gelmesi muhtemel oldu-bittiler için askerî ve lojistik açıdan hazırlıklı olunmalı. Türkiye’yi el-Bab ve Rakka gündemiyle meşgul ederek İdlib’in bir oldu-bittiye getirilmesine izin verilmemeli.” uyarısında bulunuyor.

Suriye’yi 3 Bölgeye Ayırdılar!

Suriye’i “3 özerk bölgeli federasyon” olarak gösteren paylaşım haritalarına göre; Akdeniz kıyısına paralel olarak uzanan Halep, İdlib, Lazkiye, Hama, Tartus, Humus, en-Nabık, Şam, Kuneytra ve Dera’ya kadar uzanan bölgede İran etkisinde mezhepçi bir bölge planlanıyor.

Bu hattın doğusunda Rakka ile Deyr ez-Zor’u da kapsayan ve Türkiye’ye “Fırat Kalkanı” isimli harekâtla açılan koridordan sınırı bulunan bir Sünni bölge planlanıyor.

Küresel istilacıların paylaşım haritasında yer verilen 3. bölge ise Türkiye’nin güney sınırlarının büyük bölümünde, Suriye’nin kuzeydoğusundan Fırat’ın batı sınırına kadar uzanan hat boyunca inşa edilecek PYD/PKK koridoru. Haritada buraya da “3. federasyon bölgesi” deniliyor.

Kaynak: Kiymet Sezer / Yeni Şafak