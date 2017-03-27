Esed Güçlerinin Kuşattığı Vaer’den İkinci Tahliye Kafilesi Ayrıldı!

Suriye’de, Humus ilinin merkezinde, Beşşar Esed güçlerinin kuşattığı ve ateşkesi yoğun bir şekilde ihlâl ettiği Vaer semtinden ikinci tahliye kafilesi ayrıldı.

Suriye’de, Humus ilinin merkezinde, Beşşar Esed güçlerinin kuşattığı ve ateşkesi yoğun bir şekilde ihlâl ettiği Vaer semtindeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, bin 800 kişiden oluşan 350 aile, Suriye Kızılayı’nın tahsis ettiği otobüslerle semtten ayrılarak Halep’in kuzeyindeki el-Bab ilçesine doğru yola çıktı.

Vaer’den çıkanlar arasında bulunan 40 hasta ve yaralı da Suriye Kızılayı’na ait ambulanslarla tahliye ediliyor.

“Rejim, Aileleri Zorla Evlerinden Etti”

İkinci kafilede yer alan Suriyelilerden Yusuf Şerif, Esed güçlerinin zoruyla evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Bizi buradan zorla çıkaranlardan Allah razı olmasın. Rejim, aileleri zorla evlerinden etti.” dedi.

Semtten geçen hafta yapılan ilk tahliyede 400’ü silahlı direnişçi olmak üzere yaklaşık 2 bin civarında Suriyeli çıkmış, söz konusu kişiler Halep’in kuzeydoğusunda yer alan Cerablus ilçesindeki kamplara yerleştirilmişti.

Toplam 15 Bin Kişi Çıkacak

Humus’taki yerel koordinasyon konseyinden alınan bilgilere göre, semtten güvenli bölgelere çıkmak için 22 bin kişi başvuru yapmıştı.

Ancak Esed rejim, 15 bin başvuruyu kabul etti. Başvurusu kabul edilmeyenler rejim bölgelerine dağıtılacak.

Direnişçilerin kontrolündeki bölgelere yerleşecek söz konusu 15 bin kişinin 3 bini Humus kırsalına, 6 bini İdlib’e, 6 bini de Halep’in kuzey kırsalına gönderilecek. Bölgeden çıkacak kişiler çoğunlukla kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor.

Plana göre, her hafta Vaer’den yaklaşık 2 bin kişinin tahliyesi öngörülüyor.

Esed Güçlerinin İhlâlleri

Son 1 aydır Esed güçlerinin ateşkes ihlâllerinin odak noktası hâline gelen Vaer’de, 13 Mart’ta Rusya’nın ara buluculuğunda taraflar uzlaşmaya varmış, direnişçiler semtten çekilmeyi kabul etmek zorunda kalmıştı.

Esed güçleri, 30 Aralık 2016’da Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde ilan edilen ateşkese rağmen, Vaer semtindeki saldırılarını aralıksız sürdürmüştü. Birleşmiş Milletler’in (BM) semte insani yardım ulaştırma çabaları 5 aydır Esed rejimi tarafından engelleniyor.