Esed Güçlerinin Kuşattığı Vaer İlçesinden Bin 500'e Yakın Sivil Yola Çıktı

»Ana Sayfa»Suriye
19.03.2017 00:25
Esed Güçlerinin Kuşattığı Vaer İlçesinden Bin 500'e Yakın Sivil Yola Çıktı
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Esed rejiminin kuşattığı Vaer bölgesinden tahliye edilecek bin 500'e yakın sivilin 32 otobüse bindirilerek yola çıktığını kaydetti.

Rejim ve muhalifler arasında 13 Mart'ta imzalanan anlaşma uyarınca ilçeyi terk etmek zorunda kalan muhaliflerin getirilmesi beklenen Bab'ta, Suriyelilere yardım malzemesi dağıtılacağı ve konaklama ihtiyacının karşılanacağı bildirildi. Kınık'ın da bu çalışmaları koordine etmek üzere bölgeye geldiği öğrenildi.

'İlk gelen ekipte yaklaşık 50 civarında hasta ve yaralı var'

Bab bölgesinde gelecek olan ilk kafileyi karşılamayı bekleyen Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vaer bölgesinde sivillerin tahliye edilmesine ilişkin 13 Mart'ta anlaşmaya varıldığını hatırlattı. 

Bu süreçten sonra o bölgede yaşayan yaklaşık 30 bin insanın akıbetiyle alakalı Suriye Arap Kızılayı, Kızılhaç Komitesi ve Türkiye Kızılayı'nın ortaklaşa tahliye planı gerçekleştirdiğini anlatan Kınık, bu çerçevede Vaer bölgesinden bin 500'e yakın sivilin 32 otobüse bindirilerek yola çıktığını kaydetti.

Şu anda Bab bölgesinde rejimle sınır olan hatta konvoyu beklediklerini ifade eden Kınık, şöyle konuştu:

"İlk gelen grup, Cerablus'a götürülecek. Şu an orada AFAD koordinasyonunda çadırlar ve barınma merkezleri kuruluyor. Bab'a gelen insanlara acil ihtiyaçları olan gıdaları hazırlıyoruz. Bu insanlar, yaklaşık 7 saatlik yolculuktan gelecekleri için en temel ihtiyaçlarını ona göre ayarladık."

Kınık, Halep tahliyesinde olduğu gibi AFAD, Kızılay ve İHH ağırlıklı olmak üzere diğer yardım kuruluşları bu tahliyede rol aldıklarına işaret ederek, "İdlip kırsalına geçecek olan yaklaşık 8 bin civarındaki sivil için de o bölgede hazırlıklar devam ediyor. Kızılay olarak bu anlamda özellikle sağlık ve gıda anlamında ihtiyaçların karşılanması konusunda çalışıyoruz. İlk gelen ekipte yaklaşık 50 civarında hasta ve yaralının olduğu, bunların 3'ünün ise durumlarının ağır olduğu ifade ediliyor. Bunlar bize geldiği an Türkiye'ye naklini sağlayacağız." diye konuştu.

Otobüslerin geldiği yolda 10 kilometrelik riskli alanın olduğunu belirten Kınık, "O bölgedeki geçişte, hem ÖSO hem de rejim askerlerinin ümit ediyoruz ki karşılıklı anlaşmaya uyarak sivillerin güvenli geçişleri mümkün olur. Şu an aldığımız bilgi çerçevesinde bir sıkıntı görünmüyor. İnşallah sivillerin hepsi sağ salim tahliye edilir." ifadelerini kullandı.

AA

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