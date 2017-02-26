Esed Güçlerinin Kontrolündeki Tadif'ten 2 Bin Kişi Göç Etti
Suriye'de IŞİD'in çekilmesiyle rejim güçlerinin denetimine geçen, Halep'in Bab ilçesine bağlı Tadif köyünden yaklaşık 2 bin kişinin, muhaliflerin kontrolündeki bölgelere göç ettiği bildirildi.
IŞİD'in çekilmesiyle Bab'ın güneyindeki Tadif köyünün rejim güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 bin kişi göç etti. Zor şartlar altında yanlarına aldıkları birkaç eşyayla Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) kontrolündeki bölgelere kaçan Suriyeliler, yanlarında getirdikleri çadırlara yerleşiyor.
Çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşturan aileler, hayvanları da yanlarında götürmeyi ihmal etmiyor. ÖSO birlikleri ise bölgeden kaçan ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
'IŞİD, hiç çatışmadan Tadif'i Esed'e bıraktı"
Tadif sakinlerinden İbrahim Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın rejimin korkusu nedeniyle, güvenli gördüğü Bab'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geldiğini söyledi.
Said, 'IŞİD, hiç çatışmadan Tadif'i Esed'e bıraktı. Esed ile IŞİD arasında bir anlaşma var. IŞİD rejimle çatışmadan bölgeden ayrıldı. Biz de rejim güçlerinin korkusundan dolayı bölgeden çıktık.'' diye konuştu.
AA
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