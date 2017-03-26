Esed Güçlerinden Hama'da Sağlık Merkezine 'Klor Gazlı' Saldırı

»Ana Sayfa»Suriye
26.03.2017 00:34
Esed Güçlerinden Hama'da Sağlık Merkezine 'Klor Gazlı' Saldırı
Beşşar Esed rejimine ait bir askeri helikopterin Hama'nın Latamne beldesinde sağlık merkezine ''klor gazı'' içerikli varil bombasıyla düzenlediği saldırı sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi gazdan etkilendi.

AA muhabirinin sağlık merkezindeki yetkililerden aldığı bilgiye göre, Esed rejimine ait bir askeri helikopterle Hama ilinin kuzeyinde direniş güçlerinin kontrolündeki Latamne beldesinde sağlık merkezine ''klor gazı'' içerikli varil bombasıyla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu merkezde bulunan doktor Ali Derviş ile hastası atılan gazlardan etkilenerek yaşamını yitirirken, 30 kişi de çevreye yayılan gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenlerin söz konusu beldedeki hastanelere kaldırıldığını kaydeden yetkililer, bombardımana maruz kalan sağlık merkezinin hizmet veremez hale geldiğini aktardı.

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