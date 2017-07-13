Esed Güçlerinden Ayn Terma’ya Vakum Bombalı Saldırı!

Ayn Terma’daki yerel koordinasyon komitesi üyesi Ammar Ahmed, Beşşar Esed güçlerine ait bir savaş uçağının Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde yerleşim yerini vakum bombasıyla vurduğunu söyledi.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10 sivilin de yaralandığını ifade eden Ahmed, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen sivillerin de olduğunu kaydetti.

Bu arada, Doğu Guta bölgesindeki 103 nolu sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden yapılan açıklamada, “Savaş uçağının Ayn Terma’da sivil yerleşim yerine düzenlediği saldırıda çok sayıda yerleşim yeri yıkıldı ve hasar gördü. Sivil savunma ekipleri beldede yıkılan bir binanın altından bir ailenin tüm fertlerini çıkarttı. Ekipler, kalan bir aileye de ulaşmaya çalışıyor.” ifadesi kullanıldı.

Esed güçlerinin, dün Şam’ın doğusundaki Cobar mahallesi ile Ayn Terma beldesine yaptığı hava saldırısında da 7 sivil yaralanmıştı.

“Çatışmasızlık bölgeleri” içinde yer alan Ayn Terma beldesi direnişçilerin kontorlünde bulunuyor.