Esed Güçleri Yine Han Şeyhun’a Saldırdı!
Suriye’nin İdlib kentindeki Han Şeyhun beldesine havadan saldıran Esed güçleri, en az 5 sivili katletti.
A+A-
Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib kentine bağlı Han Şeyhun beldesindeki Sivil Savunma’nın (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Enes Diyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimine ait uçakların beldeye hava saldırısı düzenlediğini ve sivil savunma görevlilerinin enkaz altından 5 ceset çıkardığını söyledi.
Saldırıda kullanılan füzeye ilk defa rastladıklarını belirten Diyab, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.
Han Şeyhun, İdlib’deki “çatışmasızlık bölgeleri” içerisinde yer alıyor.
Rejim, Han Şeyhun’da 4 Nisan’da gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin ölümüne sebep olmuştu.
Etiketler : beşşar esed, suriye, idlib, han şeyhun
HABERE YORUM KAT