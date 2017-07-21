Esed Güçleri ve İşbirlikçileri Lübnan Sınırında Muhaliflere Saldırdı

Suriye rejimiyle birlikte hareket eden Hizbulesed’in, Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kırsalında askeri operasyona başladığı bildirildi.

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Suriye sınırında yer alan Arsal kasabası kırsalında, Suriye rejiminin hava desteğini alan Hizbulesed üyeleri, bölgede bulunan Heyet Tahrir Şam ve diğer gruplara yönelik karşı operasyon başlattı.

Arsal kırsalı ve Suriye içinde yer alan sınırdaki Filita hattında devam eden operasyonlarda ise ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Esed rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam ile IŞİD mensuplarının uzun zamandır Arsal'ın dağlık bölgesinde bulunduğu, zaman zaman birbirleriyle çatışmaya girdikleri biliniyor.

Hizbulesed’e ait medya organlarında operasyonun amacına ilişkin, "Silahlı teröristler saklandıkları yerlerden çıkarılacak" ifadeleri kullanıldı.

LÜBNAN ORDUSU BEKLEMEDE

Öte yandan Lübnan ordusunun ise bölgede savunma pozisyonunda beklediği aktarıldı. Ordunun bölgede bulunan silahlı muhalif gruplardan gelecek tehditlere anında cevap vereceği yetkililerce belirtiliyor.

Diğer yandan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, mecliste yaptığı konuşmada, ordunun Arsal'da geniş kapsamlı bir operasyon başlatacağını ve bu operasyonun Şam yönetimi ile koordinasyon içinde olmayacağını söylemişti.

Suriye ordusuna ait savaş uçakları pazartesi günü Arsal'ın dağlık bölgesine hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: AA, Haksöz-Haber