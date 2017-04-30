“Esed Güçleri Uzun Zamandan Beri Kabun ve Cobar’a Saldırıyor”

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi Yusuf Bustani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam’ın doğusunda yer alan Kabun ile Cobar mahallelerinde direnişçiler ile Beşşar Esed güçleri arasında yoğun çatışmaların yaşandığını söyledi.

Esed güçlerinin bu mahallelere doğru ilerlemek istediğini anlatan Bustani, ancak direnişçilerin, Esed güçlerinin ilerleyişini durdurduğunu belirtti.

Bustani, “Esed güçleri, uzun zamandan beri Kabun ve Cobar’a karadan ve havadan saldırıyor. Bugünkü saldırılarda da Esed rejimine bağlı güçler, Kabun ve Cobar ile Sakba bölgesinde zayiat verdiği için, söz konusu mahallelere ‘fil’ adı verilen sanayi yapımı füzelerle saldırdı.” ifadelerini kullandı.

Direnişçilerin Kabun’daki cephe hattında 7 rejim askerini öldürdüğünü bildiren Bustani, “Muhalifler, Kabun cephesinde rejime ait bir tankı imha etti. Mahalledeki çatışmaları fırsat bilen 30 asker, muhaliflerin safına geçti.” diye konuştu.