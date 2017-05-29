Esed Güçleri Türkmendağı’nı Vurdu!

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beşşar Esed güçleri Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı’nda direnişçilerin kontrolündeki köyleri havan ve füzelerle vurdu.

Sarraf, Kelez, Sallur köyleriyle Tüffahiye tepesinin hedef alındığı saldırılara, direnişçiler de karşılık verdi.

Kısa süreli çatışmada, direnişçiler Esed güçlerine ait bir aracı vurdu, Esed’in askerlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

Bölgedeki çatışma sesleri Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesinden de duyuldu.