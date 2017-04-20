Esed Güçleri Türkmendağı’nı Top Atışına Tutuyor!

»Ana Sayfa»Suriye
20.04.2017 16:53
Esed Güçleri Türkmendağı’nı Top Atışına Tutuyor!
Suriye’de Beşşar Esed’e bağlı birlikler, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı’nı top atışlarıyla vuruyor.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beşşar Esed güçleri, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı’nda direnişçilerin kontrolündeki köylere roket ve havan mermileriyle saldırı başlattı.

Karaman, Sarraf, Kelez, Sallur ve Yamadi köylerinin yoğun hedef alındığı saldırılarda yaralıların olduğu bildirildi.

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