Esed Güçleri Türkmendağı’nı Top Atışına Tuttu!

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suriye’de Beşşar Esed güçlerine ait birlikler, dün akşamdan itibaren Lazkiye kırsalında bulunan Türkmandağı’nda direnişçilerin kontrolündeki köyleri top atışlarıyla vurdu.

Sabah saatlerine kadar aralıklarla süren saldırılarda Kelez, Sarraf, Sallur, Karaman ve İsapınarı köyleri ve çevreleri yoğun şekilde hedef alındı.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Esed güçlerine ait birlikler Türkmendağı’nın batısındaki Cebel Ekrad bölgesini de top ve füzelerle vurdu.