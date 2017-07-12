Esed Güçleri Türkmendağı’nda En Az 10 Kişiyi Katletti!

Suriye’de Beşşar Esed güçleri, gece saatlerinde Türkmendağı’nda direnişçilerin kontrolündeki birçok mevzi ve köyü top atışına tuttu.

AA’da yer alan habere göre, Zeytincik ile Ebu Ali Dağı’nın yoğun hedef alındığı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bölgeye yönelik saldırılar aralıklarla devam ediyor.