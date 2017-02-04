Esed Güçleri Türkmendağı’na Saldırdı: En Az 3 Kişi Yaralandı!

Esed güçlerinin Lazkiye kırsalında yer alan Türkmendağı’na yönelik saldırılarında en 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beşşar Esed’e ait birlikler, Lazkiye kırsalında yer alan Türkmendağı bölgesindeki İsa Pınar köyü ve bağlantı yollarını havan ve füzelerle vurdu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin yaralandığı, yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığı öğrenildi.

30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra Türkmendağı’nda uzun süredir genel bir sessizlik hâkimken Esed güçleri, bölgeye komşu olan Cebel Ekrad’ı zaman zaman top atışlarıyla vuruyordu.