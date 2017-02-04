Esed Güçleri Türkmendağı’na Saldırdı: En Az 3 Kişi Yaralandı!

»Ana Sayfa»Suriye
04.02.2017 08:51
Esed Güçleri Türkmendağı’na Saldırdı: En Az 3 Kişi Yaralandı!
Esed güçlerinin Lazkiye kırsalında yer alan Türkmendağı’na yönelik saldırılarında en 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beşşar Esed’e ait birlikler, Lazkiye kırsalında yer alan Türkmendağı bölgesindeki İsa Pınar köyü ve bağlantı yollarını havan ve füzelerle vurdu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin yaralandığı, yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığı öğrenildi.

30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra Türkmendağı’nda uzun süredir genel bir sessizlik hâkimken Esed güçleri, bölgeye komşu olan Cebel Ekrad’ı zaman zaman top atışlarıyla vuruyordu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TSK ve ÖSO’nun el-Bab Kuşatması Sürüyor03 Şubat 2017 Cuma 14:33
  • Astana’daki Görüşmelerin Devamı 6 Şubat'ta02 Şubat 2017 Perşembe 17:16
  • ABD, İdlib’deki Özgür Suriye Kızılayı’na Saldırdı!02 Şubat 2017 Perşembe 13:32
  • “PYD Kürt Halkının Çıkarlarını Savunmuyor”02 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • Suriye PKK’sı YPG'ye ABD Zırhı31 Ocak 2017 Salı 16:18
  • Suriye’nin Kuşları da Bombalardan Kaçtı!31 Ocak 2017 Salı 08:30
  • Heyetu Tahriri’ş Şam Aleyhine Yazılar Neye Hizmet Ediyor?31 Ocak 2017 Salı 01:09
  • 'Barada Vadisi’nden Sivillerin Zorla Çıkarılması Anlaşmanın İhlalidir'31 Ocak 2017 Salı 00:24
  • Suriye’de 1147 Filistinli Tutuklu Mültecinin Akıbeti Bilinmiyor30 Ocak 2017 Pazartesi 18:58
  • Barada Vadisi Düştü! Direnişçiler ve Siviller Bölgeyi Terkediyor30 Ocak 2017 Pazartesi 14:24
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim